В Україні підскочили ціни на популярний продукт: чи буде здорожчання надалі

Протягом осені-зими пропозиція товару скорочується

В Україні спостерігається тенденція здорожчання курячих яєць. Експертка прогнозує, що така ситуація протримається і надалі, але ближче до весни 2025 ціни можуть стабілізуватись.

Наразі на ринку є динаміка, яка може вплинути на вартість яєць в найближчі місяці. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу".

Вона каже, що у першій половині жовтня середній цінник на 10 штук яєць складав 27,5 гривень, відповідно зріс на 31%.

Попович прогнозує, що протягом осені-зими відбудеться можливе подорожчання через певні причини. Йдеться про зростання собівартості виробництва, а саме здорожчання кормів, енергії та логістики, а також про сезонність, коли у холодний період пропозиція скорочується через природні фактори.

"Щодо прогнозу, можемо зазначити, що така ситуація вже спостерігалася, коли вартість досягла рекордних показників через дефіцит та високу собівартість виробництва. Однак очікується, що після зимових місяців ціни можуть стабілізуватися, якщо економічні умови покращаться і зросте пропозиція яєць", — резюмувала керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар".

Ціни на яйця в Україні

Середня ціна десятка яєць на оптовому ринку "Шувар" нині коливається в межах 40- 45 грн/десяток залежно від регіону та виробника.

Водночас згідно з даними сайту "Мінфін", наразі середня ціна на яйця курячі "Квочка" 10 штук складає 45,60 гривень. У вересні вони були дешевше на 5,84 гривні, тобто коштували 39,76 гривні.

Водночас яйця курячі "Ясенсвіт" 10 штук можна нині придбати в середньому за 44,96 гривні. Місяцем раніше вартість на них була меншою на 4,77 гривні, тобто складала 40,09 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те що в Україні в найближчі місяці варто готуватись до нових цін на певні популярні продукти.