Ваш сніданок став дорожчим: цінник на популярний продукт місцями виріс на понад 10 грн

Вартість в магазинах відрізняється

На українському ринку продовжують дорожчати популярні товари. Позитивна тенденція також не обійшла і на курячі яйця.

Місцями цінник упродовж вересня-жовтня виріс на 10 гривень. Про це інформують у "Мінфін".

Вартість яєць в магазинах України

Згідно з даними моніторингового ресурсу, наразі яйця курячі "Квочка" 10 штук С1 можна в середньому придбати за 44,10 гривень. Місяцем раніше вартість була менша на 4,34 гривні, тобто 39,76 гривні.

У жовтні яйця курячі "Ясенсвіт" С1 10 штук коштують в середньому 44,0 гривні. У вересні їх цінник був меншим на 3,91 гривні, тобто 40,09 гривень.

Водночас 18 штук яєць від цієї марки наразі продаються за ціною 75,63 гривні, але у вересні були дешевше — 70,37 гривні. Різниця складає 5,26 гривні.

А на 30 штук яєць "Ясенсвіт" наразі цінник складає 132,45 гривні. У вересні вони коштували 122,20 гривні, тобто були дешевшими на 10,25 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні взимку очікуються високі ціни на популярний овоч. Аналітик назвав причини ймовірного здорожчання товару.