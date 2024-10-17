Рус

Консервація стала дорожчою: скільки нині коштує кілограм печериць

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гриби
Гриби. Фото Відкриті джерела

Їх вирощування не залежить від сезону

На українському ринку дорожчають популярні продукти. Ріст цін також відбувся і на печериці.

Упродовж одного місяцю вартість цих грибів виросла на майже 12 гривень. Про це йдеться у моніторинговому ресурсі "Мінфін".

Ціни на печериці в магазинах

Згідно з даними, у жовтні середня вартість на печериці 1 кг складає 159,77 гривні. Найвищий цінник серед запропонованих магазинів наявний у Megamarket, а найнижчий — в Auchan.

Водночас у вересні середня ціна зафіксувалась близько 148,26 гривні 1 кілограм. Тобто була нижча на 11,51 гривні у порівнянні з жовтнем.

Водночас Телеграф також дізнався ціни на печериці у найпопулярніших торгових мережах України. Ці гриби продають як на вагу, так і фасовано від 200 грамів.

У "Varus" печериці "Дінбо Вечеря за 3 хвилини" 200 грамів можна придбати за 42 гривні, а гриби "Ріо свіжі" 300 грамів коштують 59.90 гривень.

"Сільпо" пропонує печериці "Перша хвиля" 250 грамів за 57,49 гривні.

У "Eко Маркет" наявні одразу 3 види печериць:

  • Печериці "перша хвиля" нарізні 250 гр — 59,90 гривень;
  • Печериці "Дінбо" 450 гр — 94,90 гривень;
  • Печериці 250 гр — 59,90 гривень.

Ціна на печериці вагові в "АТБ" складає 139,95 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за місяць в Україні здорожчали яйця. Місцями різниця між цінниками склала 10 гривень.

Теги:
#Ціни #Ціни на продукти #Печериці