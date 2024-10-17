Консервація стала дорожчою: скільки нині коштує кілограм печериць
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Їх вирощування не залежить від сезону
На українському ринку дорожчають популярні продукти. Ріст цін також відбувся і на печериці.
Упродовж одного місяцю вартість цих грибів виросла на майже 12 гривень. Про це йдеться у моніторинговому ресурсі "Мінфін".
Ціни на печериці в магазинах
Згідно з даними, у жовтні середня вартість на печериці 1 кг складає 159,77 гривні. Найвищий цінник серед запропонованих магазинів наявний у Megamarket, а найнижчий — в Auchan.
Водночас у вересні середня ціна зафіксувалась близько 148,26 гривні 1 кілограм. Тобто була нижча на 11,51 гривні у порівнянні з жовтнем.
Водночас Телеграф також дізнався ціни на печериці у найпопулярніших торгових мережах України. Ці гриби продають як на вагу, так і фасовано від 200 грамів.
У "Varus" печериці "Дінбо Вечеря за 3 хвилини" 200 грамів можна придбати за 42 гривні, а гриби "Ріо свіжі" 300 грамів коштують 59.90 гривень.
"Сільпо" пропонує печериці "Перша хвиля" 250 грамів за 57,49 гривні.
У "Eко Маркет" наявні одразу 3 види печериць:
- Печериці "перша хвиля" нарізні 250 гр — 59,90 гривень;
- Печериці "Дінбо" 450 гр — 94,90 гривень;
- Печериці 250 гр — 59,90 гривень.
Ціна на печериці вагові в "АТБ" складає 139,95 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за місяць в Україні здорожчали яйця. Місцями різниця між цінниками склала 10 гривень.