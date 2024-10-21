Геловін вийде недешевим? Чи здорожчали гарбузи перед святом і які ціни наразі

Його використовують для насіння, випічки чи кави

На українському ринку вже красуються продукти осіннього сезону, зокрема і гарбузи. Місцями ціна на них за рік виросла на 10 гривень.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу", найбільш популярним серед населення є столовий гарбуз. Крім того, на львівському ринку також є декоративний плід і гарбуз для перероблювання.

За словами Попович, обсяги вирощування гарбуза, якщо порівнювати з минулими роками, збільшились через підвищений попит. Водночас на кількість врожаю також вплинули погодні умови в регіонах, де він вирощується — на Закарпатті, Одещині, Херсонщині, Волині й Рівненщині.

"Попит на столовий гарбуз зростає, особливо серед тих, хто віддає перевагу здоровому харчуванню та сезонним продуктам. Також спостерігається активний попит на гарбузове насіння, яке використовується як корисний перекус або інгредієнт у кулінарії. Насіння також популярне у виробництві олії та в переробці", — каже вона.

Тож, попит та пропозиція на ринку продовжують зростати, адже фермери розвивають своє господарство з вирощування гарбузів.

Ціни на гарбуз в Україні

Середня вартість гарбуза на оптовому ринку "Шувар" нині 35 грн/кг. Це на 10 гривень дорожче, аніж 25 грн/кг у такий же період минулого року.

Водночас в "АТБ" гарбуз "Баттернат" 1 ґатунку наразі коштує 16,95 гривні за 1 кг.

У "Сільпо" нині гарбуз "Баттернат" органік продається за ціною 3 гривні за 100 грамів та звичайний "Баттернат" за 1,70 гривень за 100 грамів.

"Аuchan" же пропонує гарбуз "Баттернат" у жовтні за 14,90 гривні 1 кг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що печериці в Україні виросли в ціні.