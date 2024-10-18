В Україні подешевшав часник: що буде з цінами надалі

Деякі фермери скоротили виробництво

Ціни на вітчизняні овочі в Україні постійно коливаються, але часник протягом року, навпаки, здешевшав. Місцями різниця між вартістю склала 10 гривень.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові "Телеграфу", упродовж цього сезону цінові коливання на товар пов'язані зі змінами в врожайності, погодою, а також зростанням витрат на вирощування та логістику.

За її словами, наразі пропозиції вітчизняного часнику достатньо, але кількість залежить від регіону, адже деякі виробники зменшили площі для вирощування овочу. Причиною скорочення стали труднощі з реалізацією в попередні сезони та високі витрати на зберігання.

"Частка імпортного часнику, за оцінками, може становити від 20 до 40%, залежно від попиту та врожайності вітчизняного часнику, а також від постачань з основних країн-експортерів, таких як Китай чи Іспанія", — зауважила Попович.

Згідно з її прогнозом, до кінця 2024 року ціни на часник можуть коливатись і є ймовірність здорожчання, якщо знизиться врожайність або збільшиться імпорт через зменшення пропозиції на українському ринку.

Ціни на часник в магазинах

Наразі вартість часнику на оптовому львівському ринку "Шувар" в середньому складає 105 гривень. Торік ціна зафіксувалась біля 115 гривень, тобто була вища на 8,7%.

Згідно з даними "Мінфіну", середня вартість 1 кг часнику в жовтні в магазинах є 168,33 гривні. У вересні він коштував 168,65 гривні. За місяць ціна майже не змінилась.

Водночас часник молодий 1 кг наразі можна придбати за 173,40 гривень. Місяцем раніше ціна була 159,47 гривні, тобто на 13,93 нижче.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що печериці в Україні виросли в ціні. Місцями вартість сягає майже 180 гривень.