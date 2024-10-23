В Украине подскочили цены на популярный продукт: будет ли подорожание дальше

В течение осени-зимы предложение товара сокращается

В Украине наблюдается тенденция удорожания куриных яиц. Эксперт прогнозирует, что такая ситуация продержится и дальше, но ближе к весне 2025 цены могут стабилизироваться.

Пока на рынке есть динамика, которая может повлиять на стоимость яиц в ближайшие месяцы. Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа".

Она говорит, что в первой половине октября средний ценник на 10 штук яиц составлял 27,5 гривны соответственно вырос на 31%.

Попович прогнозирует, что в течение осени-зимы произойдет возможное удорожание по определенным причинам. Речь идет о росте себестоимости производства, а именно о подорожании кормов, энергии и логистике, а также о сезонности, когда в холодный период предложение сокращается из-за природных факторов.

"По прогнозу, можем отметить, что такая ситуация уже наблюдалась, когда стоимость достигла рекордных показателей из-за дефицита и высокой себестоимости производства. Однако ожидается, что после зимних месяцев цены могут стабилизироваться, если экономические условия улучшатся и вырастет предложение яиц", — резюмировала руководитель отдела маркетингу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар"

Цены на яйца в Украине.

Средняя цена десятка яиц на оптовом рынке "Шувар" сейчас колеблется в пределах 40-45 грн/десяток в зависимости от региона и производителя.

В то же время, согласно данным сайта "Минфин", сейчас средняя цена на яйца куриные "Квочка" 10 штук составляет 45,60 гривны. В сентябре они были дешевле на 5,84 гривны, то есть стоили 39,76 гривны.

В то же время яйца куриные "Ясенсвіт" 10 штук можно сейчас приобрести в среднем за 44,96 гривны. Месяцем ранее стоимость на них была меньше на 4,77 гривны, то есть составляла 40,09 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине в ближайшие месяцы стоит готовиться к новым ценам на определенные популярные продукты.