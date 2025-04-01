Нардеп пожартував з міністрів і "тисячі Зеленського"

Дехто "купував продукти", інші — "донатили на армію".

Лише п'ять міністрів з уряду України скористалися програмами "кешбеку" або "зимової підтримки" у 2024 році.

Про це жартома заявив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Вигадка присвячена Дню сміху, який відзначається 1 квітня.

Згідно з повідомленням нардепа, віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба нібито витратив отриманий кешбек та тисячу гривень підтримки на придбання харчових продуктів в місцевих торгівельних точках. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, згідно з жартом Железняка, спрямував усю тисячу гривень на купівлю ліків.

Олекій Кулеба

Віктор Ляшко

Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр цифровізації, як жартує Железняк, розділив отримані кошти: приблизно половину використав для поповнення інтернету, а решту переказав на збір коштів для закупівлі дронів. Як пише Железняк, міністр фінансів Сергій Марченко вклав усі отримані гроші в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Михайло Федоров

Сергій Марченко

Цікаво, що міністр енергетики Герман Галущенко начебто взагалі не витратив отриманий кешбек та тисячу гривень підтримки на особисті потреби. Натомість чомусь одразу перевів 95% цих коштів на підтримку національного кіновиробництва.

Герман Галущенко

Нагадаємо, програми "кешбек" та "зимової підтримки" запроваджені урядом для підтримки громадян в умовах війни. Кожен українець мав можливість отримати тисячу гривень допомоги від держави.