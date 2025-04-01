Нардеп пожартував з міністрів і "тисячі Зеленського"
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Дехто "купував продукти", інші — "донатили на армію".
Лише п'ять міністрів з уряду України скористалися програмами "кешбеку" або "зимової підтримки" у 2024 році.
Про це жартома заявив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Вигадка присвячена Дню сміху, який відзначається 1 квітня.
Згідно з повідомленням нардепа, віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба нібито витратив отриманий кешбек та тисячу гривень підтримки на придбання харчових продуктів в місцевих торгівельних точках. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, згідно з жартом Железняка, спрямував усю тисячу гривень на купівлю ліків.
Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр цифровізації, як жартує Железняк, розділив отримані кошти: приблизно половину використав для поповнення інтернету, а решту переказав на збір коштів для закупівлі дронів. Як пише Железняк, міністр фінансів Сергій Марченко вклав усі отримані гроші в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
Цікаво, що міністр енергетики Герман Галущенко начебто взагалі не витратив отриманий кешбек та тисячу гривень підтримки на особисті потреби. Натомість чомусь одразу перевів 95% цих коштів на підтримку національного кіновиробництва.
Нагадаємо, програми "кешбек" та "зимової підтримки" запроваджені урядом для підтримки громадян в умовах війни. Кожен українець мав можливість отримати тисячу гривень допомоги від держави.