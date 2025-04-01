"Вони максимально тиснутимуть": Плетенчук сказав, коли загостриться ситуація на фронті

Противник використовуватиме напругу на фронті для посилення своїх позицій на переговорах

У квітні на фронті очікується загострення ситуації. Це пов’язано з тим, що зараз триває переговорний процес і росіяни максимально тиснутимуть, щоб посилити свої позиції.

Про це сказав Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі "Ранок. Live". Він називає такий сценарій "традиціями московської дипломатії".

"Це їхня класика, тому треба чекати, найімовірніше, загострення", — каже Плетенчук.

Він додав, що на суші у ворога ситуація краща, ніж у морі, тому він "максимально тиснутиме і затягуватиме час".

"Я думаю, що цього місяця ми побачимо, навпаки, дещо напругу саме з боку Росії", — підсумував спікер.

Що кажуть у Генштабі

За даними зі свіжого зведення, минулої доби на фронті зафіксовано 216 бойових зіткнень. 31 березня противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів два ракетні та 99 авіаційних ударів, залучив три ракети та скинув 169 КАБ. Крім того, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, і застосував для ударів 2223 дрони-камікадзе.

Водночас перша ніч квітня в Україні пройшла з аномальним "затишшям", оскільки противник не запускав по "шахеди" або ракети, як це відбувається щоночі. Подібні випадки були 10 грудня 2024 року та 14 жовтня того ж року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські війська готові активізувати наступальні операції в кількох районах лінії фронту, сподіваючись вплинути на перемир’я та переговори. Відбутися це може навесні та влітку поточного року.