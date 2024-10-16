Військовим можуть не виплатити винагороду за виконання бойових завдань у жовтні

Треба дотримуватись певних правил

Українські захисники можуть щомісячно отримувати додатково до свого грошового забезпечення винагороду в 30, 50, 100 або 70 тисяч гривень. Є випадки, коли військові можуть не дочекатись своїх виплат.

Якщо нарахування не здійснили, то боєць може оскаржити це в суді. Про це інформує АрміяInform.

З яких причин військовий може не отримати винагороду

Згідно з даними, виплату у жовтні не здійснять:

У разі самовільного залишення частини, або дезертирства. В такому випадку припиняються абсолютно усі виплати;

У разі усунення чи відсторонення від виконання службових обов’язків, або посади;

У разі відмови виконувати бойові накази (розпорядження). Виплата не нараховується за той місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира;

У разі вживання алкогольних напоїв, або наркотичних речовин;

У разі вчинення інших дій, або за бездіяльність, за що судом прийнято рішення про притягнення до відповідальності;

У разі добровільної здачі в полон, або навмисного спричинення собі тілесних ушкоджень.

Якщо є інші причини, то військовий має розв'язати питання невиплати з командуванням або звернутись на гарячу лінію Міноборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати до майже 27 тисяч гривень, але є одна умова.