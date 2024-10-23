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Военные рассчитывают на компенсацию, сумма которой может вырасти в полтора раза

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Военная техника
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

Ее не получат только мобилизованные

Украинским военным предусмотрена компенсация за аренду жилья. Она осуществляется всем, кроме тех, кто был мобилизован.

Сумма выплаты колеблется от 2280 до 4560 гривен и зависит от территории проживания – столица, областной центр или населенные пункты. Об этом информируют в АрміяInform.

Согласно данным, компенсация на аренду жилья в 2024 году составляет:

  • в Киеве — 4560 гривен в месяц;
  • в областных центрах — 3420 гривен;
  • в других населенных пунктах — 2280 гривен.

Если в семье военного есть три или более человек, то сумма увеличивается в полтора раза.

Как ранее сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, произошли изменения в порядке начисления компенсации для военных и их семей. Такие нововведения предназначены для упрощения оформления выплаты.

В то же время в настоящее время уточняется перечень документов, которые нужно собрать для военных и их семей, в том числе и для тех, чье жилье уничтожено во время военного положения, а также для проверки оснований, позволяющих получить компенсацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых правилах начисления компенсации за неиспользованный отпуск для семей погибших военных и полицейских.

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#Выплаты #Выплаты военным