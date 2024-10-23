Военные рассчитывают на компенсацию, сумма которой может вырасти в полтора раза
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Ее не получат только мобилизованные
Украинским военным предусмотрена компенсация за аренду жилья. Она осуществляется всем, кроме тех, кто был мобилизован.
Сумма выплаты колеблется от 2280 до 4560 гривен и зависит от территории проживания – столица, областной центр или населенные пункты. Об этом информируют в АрміяInform.
Согласно данным, компенсация на аренду жилья в 2024 году составляет:
- в Киеве — 4560 гривен в месяц;
- в областных центрах — 3420 гривен;
- в других населенных пунктах — 2280 гривен.
Если в семье военного есть три или более человек, то сумма увеличивается в полтора раза.
Как ранее сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, произошли изменения в порядке начисления компенсации для военных и их семей. Такие нововведения предназначены для упрощения оформления выплаты.
В то же время в настоящее время уточняется перечень документов, которые нужно собрать для военных и их семей, в том числе и для тех, чье жилье уничтожено во время военного положения, а также для проверки оснований, позволяющих получить компенсацию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых правилах начисления компенсации за неиспользованный отпуск для семей погибших военных и полицейских.