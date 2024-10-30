Рус

За яких умов жінки можуть отримати грошову допомогу під час відпустки

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гривня
Гривня. Фото Фокус

Сума залежить від категорії, до якої належить жінка

Українці продовжують отримувати грошові виплати на дітей. Одна з таких нараховується, як допомога у зв'язку з вагітністю та пологами.

Для виплати такої допомоги жінка має зібрати документи та написати заяву. Про це інформують в Департаменті соціального захисту дітей в Сумській міській раді, посилаючись на закон "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

Хто має право на цю виплату

Згідно з даними, таке нарахування отримають вагітні жінки (це стосується і неповнолітніх), що не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

  • жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;
  • жінки із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;
  • жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
  • непрацюючі жінки;
  • аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
  • жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Варто зауважити, що жінки, з 1 до 3 категорії, отримають допомогу по вагітності та пологам за 180 календарних днів відпустки (90 днів — до пологів та 90 — після пологів).

Водночас виплата призначається, якщо звернення за нею відбулось не пізніше 6 місяців із дня закінчення відпустки і нараховується жінкам за весь період відпочинку (70 днів до пологів і 56 днів — після пологів (або 70 днів, якщо пологи були важкими)).

Який розмір допомоги

  • жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації передбачено 100% середньомісячного доходу;
  • жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні – 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю;
  • аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам – у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності – 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для оформлення цієї виплати, жінкам необхідно подати:

  1. заяву;
  2. видану лікувально-профілактичним закладом довідку встановленого зразка (до забезпечення технічної можливості отримання відомостей з Реєстру для перевірки інформації про сформований медичний висновок з використанням Порталу Дія для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами);
  3. довідку з місця навчання, служби про те, що жінка навчається, служить;
  4. довідку ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
  5. довідку служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна;
  6. довідку ДПС про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців та де може отримати грошову допомогу на зимове опалення.

Теги:
#Вагітність #Пологи #Соціальні виплати #Грошова допомога