За яких умов жінки можуть отримати грошову допомогу під час відпустки

Сума залежить від категорії, до якої належить жінка

Українці продовжують отримувати грошові виплати на дітей. Одна з таких нараховується, як допомога у зв'язку з вагітністю та пологами.

Для виплати такої допомоги жінка має зібрати документи та написати заяву. Про це інформують в Департаменті соціального захисту дітей в Сумській міській раді, посилаючись на закон "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

Хто має право на цю виплату

Згідно з даними, таке нарахування отримають вагітні жінки (це стосується і неповнолітніх), що не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

жінки із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;

жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

непрацюючі жінки;

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Варто зауважити, що жінки, з 1 до 3 категорії, отримають допомогу по вагітності та пологам за 180 календарних днів відпустки (90 днів — до пологів та 90 — після пологів).

Водночас виплата призначається, якщо звернення за нею відбулось не пізніше 6 місяців із дня закінчення відпустки і нараховується жінкам за весь період відпочинку (70 днів до пологів і 56 днів — після пологів (або 70 днів, якщо пологи були важкими)).

Який розмір допомоги

жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації передбачено 100% середньомісячного доходу;

жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні – 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю;

аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам – у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності – 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для оформлення цієї виплати, жінкам необхідно подати:

заяву; видану лікувально-профілактичним закладом довідку встановленого зразка (до забезпечення технічної можливості отримання відомостей з Реєстру для перевірки інформації про сформований медичний висновок з використанням Порталу Дія для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами); довідку з місця навчання, служби про те, що жінка навчається, служить; довідку ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації; довідку служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна; довідку ДПС про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців та де може отримати грошову допомогу на зимове опалення.