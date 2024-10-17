Деяким сім'ям з дітьми передбачено грошову допомогу до зимового свята

Треба подати заяву та документи

Дітям зі сімей військових передбачена грошова допомога до Дня Святого Миколая. Вона здійснюватиметься для тих, хто має фактичний адрес проживання в Лисичанській громаді.

Як повідомила Луганська обласна державна адміністрація, виплату можуть отримати діти військовослужбовців зі статусом "Учасник бойових дій" або "Особа з інвалідністю внаслідок війни" за участь в антитерористичній операції, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, дітей з-поміж сімей загиблих, померлих чи зниклих безвісти бійців.

Сума допомоги становить 1000 гривень на кожну дитину віком до 14 років включно.

Кошти нараховуватимуться одному з батьків чи законному представнику дитини, якщо дитина та уповноважений представник мають документ про місце проживання в населених пунктах Лисичанської міської територіальної громади.

На таку виплату також мають право діти вищезазначених категорій військових, які мали статус ВПО станом на 24 лютого 2022 року за адресою фактичного місця проживання в населених пунктах Лисичанської громади.

Для оформлення грошової допомоги особам потрібно подати заяву та необхідні документи до Лисичанської міської військової адміністрації до 10 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з батьків нарахують майже 16 тисяч гривень.