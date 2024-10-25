Яка буде сума грошової допомоги для сім'ї, яка усиновила дитину

Вона здійснюватиметься протягом 3 років

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу від держави, якщо усиновлять дітей. Її можна оформити онлайн та фізично, зібравши певний перелік документів.

Сума такої допомоги складає 41280 гривень. Вона виплачується не одразу, а частинами. Про це розповіла юристка Анастасія Григор’єва.

Хто може її отримати та як

Виплата при усиновленні дитини нараховується громадянам, що постійно проживають на території України та прийняли у свою родину дитину-сироту, яка була позбавлена батьківського піклування.

Водночас право на отримання грошової допомоги має один із членів подружжя, якщо дитину усиновлюють громадяни, що перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі між собою.

Її виплачують тоді, коли громадянин звернувся за її отриманням не пізніше спливу одного року з дня набрання чинності рішенням суду про усиновлення дитини-сироти.

Аби заявнику отримати її в онлайн форматі, потрібно:

авторизуватися на порталі "Дія";

натиснути подати заявку;

вказати дані дитини (дітей, якщо їх декілька) на яких буде оформлена державна допомога;

обрати один із способів отримання державної допомоги;

вказати всі необхідні дані про рішення судового органу влади про усиновлення дитини;

здійснити перевірку сформованої заяви та у разі правильності заповнених даних підписати її за допомогою ЕЦП;

здійснити надсилання заяви на розгляд до відповідних органів соціального захисту населення.

Крім того, є варіант офлайн формату. Для цього необхідно звернутись до:

територіальних органів соціального захисту населення;

виконавчих органів міських, сільських чи селищних рад;

місцевих ЦНАПів.

Під час звернення заявнику потрібно взяти з собою копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення судових органів влади про усиновлення дитини.

Якою є сума допомоги у 2024 році

У поточному році сума виплати в загальному розмірі складає 41 280 гривень, однак вона нараховуватиметься поступово — спочатку 10 320 гривень, а потім по 860 гривень щомісяця протягом наступних трьох років.

Водночас, якщо подружжя усиновлює не одну дитину, то і виплата, відповідно, зростає, аби покрити потреби кожного неповнолітнього окремо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де та яких українським сім'ям виплатять грошову допомогу в понад 11 тисяч гривень.