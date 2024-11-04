Курс уйдет в свободное плавание? Что будет с долларом в Украине из-за выборов в США

Экономист дал прогноз, чего ждать на текущей неделе

В Украину начало поступать больше финансовой помощи, поэтому курс доллара в течение текущей недели не испытывает больших колебаний.

У Национального банка есть резервы и возможности, чтобы гривна не обесценивалась. Об этом сообщил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский, передает ТСН.

"Украина начала получать больше финансовой помощи, это дает возможность удовлетворять спрос на валюту, в том числе и со стороны населения", — говорит экономист.

В то же время на наличный рынок растет давление из-за неоптимистических событий, например в течение 4-10 ноября курс доллара может вырасти из-за новостей из США. Однако Забловский успокаивает — показатели продажи американской валюты не выйдут за пределы 41,50-41,70 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 4 ноября

По данным портала "Минфин", в понедельник, 4 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,55 (покупка) и 41,58 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2891 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об том, может ли курс доллара в ноябре достичь более 42 гривен в Украине.