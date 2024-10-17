Курс у листопаді може поповзти вгору: скільки українці віддадуть за 100 доларів

Банкір навів причини, які можуть розгойдувати ціну на валюту

В останній місяць осені поточного року курс долара може вирости до нових позначок. Однак ці прогнози є умовними.

Як сказав Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу, на позначки на валютному ринку можуть вплинути різні обставини. Серед них банкір виокремлює ймовірне руйнування енергетичної інфраструктури України Росією, коли почнеться зима та опалювальний сезон.

Водночас він також наводить інші фактори, зокрема макрофінансова допомога до кінця 2024 та з урахуванням 2025 років, яка буде поточна інфляція, ціни тощо.

"Єдине, в чому можна бути впевненим, – в умовах війни валютний ринок не буде кинутий напризволяще", — кажуть у виданні.

Згідно з його прогнозом, у листопаді курс долара на міжбанку коливатиметься в межах 41,1–41,8 гривні, а на готівковому ринку — 41,2-42 гривні.

Якщо курс долара протягом наступного місяця буде сильно коливатись, то Нацбанк вживатиме заходів для стабілізації.

Курс долара в Україні станом на 17 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 17 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,42 (купівля) та 41,49 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2256 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким прогнозується курс долара протягом цього тижня. Експерт сказав, чи буде дорожчати валюта.