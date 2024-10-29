Курс по 42 вже близько? Коли долар може здорожчати

Нацбанк постійно слідкує за курсом

Протягом листопаду курс долара може поступово наближатись до показників, які було закладено в бюджет 2024 року.

У перші дні наступного місяця очікується надмірний попит на валюту, але Нацбанк буде його "гасити". Він також контролюватиме ринок в цілому, як повідомив Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, у листопаді є ймовірність, що показники можуть поступово зрости до 42 гривень. Тобто до межі, яка була передбачена бюджетом на поточний рік.

Водночас курсові коливання очікуються в межах 41,2-41,8 гривні за долар на міжбанку і 41,3-42 гривні за долар на готівковому ринку. Однак основні зміни очікуються в межах 41,5-41,9 гривні.

Тож у листопаді 100 доларів для українців коштуватимуть в коридорі 4130-4200 гривень.

Курс долара в Україні станом на 29 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 29 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,55 (купівля) та 41,65 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3292 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким прогнозується курс долара в Україні протягом наступного тижня.