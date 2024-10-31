Дві категорії ВПО можуть залишитись без пенсії у 2025 році

Ці правила діятимуть за однієї умови

В Україні пенсіонери зі статусом ВПО продовжують отримувати пенсії. Однак деяким категоріям таких осіб можуть перестати нараховувати виплату.

Згідно з проєктом державного бюджету України на 2025 рік, в Україні планується оптимізувати використання бюджету. Зміни можуть торкнутись і пенсійних виплат.

Тож, згідно з даними, виплати можуть забрати у:

тих, хто отримав статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, якщо на їх банківських рахунках не відбувалося руху коштів протягом останніх 12 місяців;

тих, хто отримав статус ВПО до 24 лютого 2022 року, якщо пенсіонери своєчасно не пройшли процедуру обов’язкової ідентифікації.

Якщо Верховна Рада ухвалить цей законопроєкт, то зміни відбудуться у 2025 році. Для поновлення виплат, пенсіонеру потрібно звернутись до Пенсійного фонду України зі заявою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні відбудеться індексація та підвищення пенсії. Хоча перший етап має пройти без проблем, однак другий під питанням, адже перерахунок планується влітку, коли завершиться робота над реформою.