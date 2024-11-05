Изменится ли сумма минимальной пенсии в 2025 году

Сколько сейчас получают украинцы

Бюджетной декларацией на 2025-2027 годы предусмотрены изменения с некоторыми пенсионными выплатами. Однако предусмотрены ли нововведения для минимальных начислений.

Согласно постановлению Кабмина "Об одобрении Бюджетной декларации на 2025-2027 годы", в следующем году не произойдет рост суммы пенсии. Правительство решило заморозить этот показатель.

Однако есть вероятность, что следующая индексация выплат будет осуществлена в 2028 году.

Стоит напомнить, что минимальная пенсия в 2024 году зависит от стажа и возраста личности, поєтому:

минимальную пенсию 2 725 гривен могут получать неработающие пенсионеры (независимо от стажа);

не менее 2 980 гривен предусмотрено пенсионерам в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин соответственно);

3240 гривен будут начислять людям в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет;

3 370 гривен предусмотрено пенсионерам от 80 лет и имеющим страховой стаж 20/25 лет;

3370 гривен получают граждане в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 30/35 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, смогут ли пенсионеры получить тысячу гривен помощи от Зеленского.