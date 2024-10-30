Деякі пенсіонери можуть отримати значну надбавку до виплати у листопаді

Треба відповідати певним умовам

Пенсіонерам в Україні можуть збільшити виплати за допомогою різних надбавок. Одна з таких здійснюється від ООН.

Така виплата надаватиметься літнім особам до кінця поточного року. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Щоб оформити таку виплату, пенсіонеру потрібно відповідати основній вимозі, а саме те, що особа має проживати у зоні активних чи можливих бойових дій. Такі регіони визначатиме Міністерство реінтеграції України.

"Перелік одержувачів виплат визначається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України", — пояснили у ПФУ.

Водночас є інші умови для нарахування такої надбавки:

пенсія особи має бути менша, аніж 3 250 гривень;

особа не отримувала грошову допомогу від держави чи з благодійних організацій з 1 березня 2023 року.

Сума такої виплати складає різницю між 3250 гривень та поточною пенсією особи й нараховуватиметься вона автоматично.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи планують в Україні підвищувати вік для виходу на пенсію.