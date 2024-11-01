Виплати сім'ї зниклого військового: що вона отримуватиме

Їх може отримати не вся родина

Якщо військовослужбовці потрапили в полон або безвісти зникли, то їх сім'ям державою передбачено виплати їх грошового забезпечення — надбавки, оклад та інші щомісячні додаткові виплати.

Виплати не передбачені для сімей бійців, що добровільно здались в полон, самовільно залишили військову частину або місце служби та дезертували. Про це йдеться у законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Хто може отримати виплату

Щомісячні нарахування замість безвісти зниклого військового можуть отримати:

Дружина або чоловік. У разі відсутності подружжя, виплати переходять до повнолітніх дітей, які проживають разом із дружиною або чоловіком.

Законні представники. До них належать опікуни, піклувальники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей або інвалідів з дитинства, незалежно від віку.

Особи на утриманні військовослужбовця.

Батьки, якщо військовослужбовець не перебуває у шлюбі й не має дітей.

У разі, якщо хтось з цих осіб відмовиться від своєї частки виплат, то вона розподіляється між іншими особами, що мають право на нарахування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де військові та їх сім'ї можуть отримати 20 тисяч гривень.