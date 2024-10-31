Де сім'ї загиблого військового нарахують допомогу на встановлення пам'ятника

Документи потрібно віднести в ЦНАП

Сім'ям, члени яких є військові, передбачені Україною певні виплати, зокрема й одноразове нарахування на встановлення надмогильного пам'ятника.

Така виплата здійснюється для родин загиблих військових Героїв Івано-Франківської громади. Про це повідомили в Rai.ua.

Розмір виплати наразі зафіксовано на рівні 60 тисяч гривень і вона нараховуватиметься з бюджету міста.

Особам, які претендують на грошову допомогу на встановлення надмогильного пам'ятника, необхідно подати необхідні документи до ЦНАПу, які підтверджують вартість виготовлення пам'ятника, а також письмову згоду всіх інших членів сім'ї захисника. Заяву та документи потрібно подати у ЦНАП Івано-Франківська на вулиці Незалежності, 9.

Водночас така грошова допомога також виплачується в Ірпінській міській раді. Однак сума значно меншою і становить 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові правила нарахування компенсації за невикористану відпустку для родин загиблих військових і поліцейських. Тепер сума виплати залежатиме від кількості днів перебування у відпустці.