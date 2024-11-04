Які є суми допомоги сім'ям загиблих бійців в Україні

Це передбачено законом

Сім'ям загиблих військових передбачена значна компенсація. Максимальна сума становить 15 мільйонів гривень.

Про це йдеться у законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Деякі суми виплат залежать від прожиткового мінімуму.

Розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби, не може становити менш як 15 мільйонів гривень.

Водночас є й інші суми одноразової грошової допомоги

Згідно з законом, виплата нараховується у розмірі:

750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у певних випадках;

500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у певних випадках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати отримує сім'я військового, який зник безвісти.