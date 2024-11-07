Как семье получить помощь на погребение военного и какова ее сумма

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума

Семьям павших военных предусмотрены выплаты, в частности, денежная помощь на погребение и компенсация на ритуальные услуги и надгробия.

Для оформления таких выплат одному из членов семьи нужно собрать документы, а сумма помощи зависит от прожиточного минимума. Об этом говорится в АрміяInform.

Кто может получить начисление

Денежная помощь осуществится в сумме 5 прожиточных минимумов в расчете на месяц на одного человека, установленных законодательством на дату гибели (смерти) военнослужащего. В 2024 году размер прожиточного минимума составляет 3028 гривен, так что семья получит 15140 гривен. В 2025 году сумма не изменится.

Для оформления выплаты членам семьи необходимо собрать:

врачебное свидетельство о смерти, выдаваемое учреждением здравоохранения;

выписку из Реестра о смерти для получения помощи — в случае государственной регистрации смерти Отделом регистрации актов гражданского состояния или консульским учреждением или дипломатическим представительством Украины;

справку для получения помощи на захоронение выдается исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета. В этой справке обязательно указываются: фамилия, имя и отчество умершего лица, дата смерти и место, номер и дата составления актовой записи о смерти и наименования органа, осуществившего госрегистрацию;

справку, подтверждающая факт захоронения военнослужащего и свидетельство о смерти, выданное другим государством, если смерть произошла за границей. Документ можно получить в органах (институциях) других стран.

Эта денежная помощь предоставляется одному из членов семьи военнослужащего или лицу, совершившему захоронение, на основании заявления, удостоверяющего личность документа и вышеупомянутых документов. В то же время средства будут перечисляться военной частью, где служил боец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каковы суммы помощи семьям погибших бойцов в Украине.