Які виплати передбачені військовополоненим та їх сім'ям

Для нарахування деяких виплат потрібно написати заяву

Військові, які вимушено потрапили в російський полон, мають право на нарахування своїх виплат. Їх сім'ї також не залишаться без коштів.

Як мовиться у Міністерстві оборони України, за військовими, які є захопленими у полон або заручниками, а також інтернованими у нейтральні держави або безвісно відсутні, зберігається виплата коштів у розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Їм також здійснюватимуться інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру та додаткові види грошового забезпечення.

Водночас для родин таких бійців нараховується додаткова винагорода в 100 тисяч гривень, а виплата грошового забезпечення здійснюється за їх заявою в військову частину, в якій перебував боєць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові правила нарахування компенсації за невикористану відпустку для родин загиблих військових і поліцейських. Тепер сума виплати залежатиме від кількості днів перебування у відпустці.