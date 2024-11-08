Цей продукт є майже у кожного: який гарячий напій помітно здорожчав за місяць

Сніданок стає дорожчим

Зазвичай сніданок складається з яєшні, овочів, хлібу та гарячого напою. Кожен з цих продуктів поступово виростає в ціні на українському ринку і кава не стала винятком.

Згідно з даними "Мінфіну", здорожчання відбулось на молоко, вершки та каву. Водночас цукор, навпаки, упродовж жовтня-листопада 2024 здешевшав.

Ціни на молоко, вершки, цукор та каву

Наразі молоко "Простонаше 1%" можна в середньому придбати за 46,10 гривень 900 мл. Місяцем раніше вартість була менше на 2,77 гривні й складала 43,33 гривні.

У листопаді молоко "Яготинське 2,6%" 900 мл продається за середнім цінником в 47,97 гривні. У жовтні він був меншим на 3,68 гривні — 44,29 гривні.

Вершки "Простонаше 10%" 200 мл зараз продаються в середньому по 28,30 гривень. За місяць вони здорожчали на 2,23 гривні — 26,07 гривень у жовтні.

Середня ціна на цукор кристалічний 1 кг наразі складає 35,02 гривні. Це єдиний продукт з цих трьох, який упродовж жовтня-листопада здешевшав. Місяцем раніше вартість складала 35,44 гривні, тобто була вища на 0,42 гривні.

Наразі кава "Nescafe Gold" 200 гр коштує в середньому 378,85 гривні. Різниця цін упродовж жовтня-листопада склала 8,98 гривні, адже місяцем раніше продукт коштував 369,87 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що три популярні безалкогольні напої виросли в ціні за місяць.