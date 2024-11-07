Три популярні напої здорожчали: як змінились ціни за місяць

Є актуальні ціни в магазинах

Разом з популярними продуктами на українському ринку дорожчають і напої. Хоча ціни на мінеральну воду, кока-колу та сік виросли несуттєво, але різниця упродовж жовтня-листопада точно є.

Найбільше здорожчання відбулось на кока-колу, яка за місяць виросла у вартості на майже 2 гривні. Про це свідчать дані "Мінфін".

Ціни на мінеральну воду, кока-колу та сік в магазинах

Наразі мінеральну воду "Моршинська" слабогазовану 1,5 л можна придбати в середньому за 23,66 гривні. Місяцем раніше її вартість складала 22,73 гривні, тобто була нижча на 0,93 гривні.

Кока-кола 1,75 л у листопаді коштує в середньому 49,40 гривень. У жовтні вартість була меншою на 1,77 гривні, тобто була 47,63 гривні.

У цьому місяці середній цінник на сік Rich яблучний 1 л складає 77,85 гривні. У жовтні він був дешевшим на 0,05 гривні — 77,80 гривень.

Водночас вартість на сік "Наш Сік" мультивітамін з м'якоттю наразі є 42,90 гривні. Місяцем раніше він коштував 41,43 гривні й був дешевшим на 1,47 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні дорожчатиме популярний продукт, який є майже у кожного на кухні.