Популярный зимний фрукт оказался дороже, чем в прошлом году: в чем причина

Местами предложение фрукта в Украине исключительно импортированное

Нынешние популярные фрукты на украинском рынке продолжают дорожать. Такая негативная динамика произошла и с хурмой, которой в Украине немного.

Основными причинами роста цены оказались погода, логистика и курс валют. Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове "Телеграф".

"В Украине, в частности на Закарпатье, есть насаждения хурмы. Однако объемы производства остаются небольшими, поэтому на рынке "Шувар" исключительно импортная хурма. Основными поставщиками хурмы в Украину являются Турция, Испания и Израиль. Уменьшение урожаев в этих странах оказало непосредственное влияние на рост цен на украинском рынке", — объяснила эксперт.

Она добавляет, что цены на хурму, по сравнению с прошлым годом, выросли из-за погодных условий, которые спровоцировали неурожай в странах, где ее выращивают, что в свою очередь привело к уменьшению объемов экспорта, росту стоимости логистики, а именно удорожанию топлива и транспортных услуг, а также колебаний курса валют.

Цены на хурму в магазинах и на рынке

Сейчас на оптовом рынке "Шувар" средняя цена на хурму составляет 117,5 грн/кг, что на 34,3% больше 87,5 грн/кг, как было в прошлом году.

Стоимость хурмы у "METRO" составляет 114,28 гривны за 1 кг.

Цена на хурму в "Сільпо" зафиксировалась около 7 гривен за 100 граммов.

В то же время в "Auchan" кило хурмы можно приобрести за 99 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ноябре должны вырасти цена на популярное хлебобулочное изделие.