Дехто з українців може вийти на пенсію в 50 та 55 років: за яких обставин

У Пенсійному фонді пояснили, за яких умов можлива дострокова пенсія

На достроковий вихід на відпочинок розраховують не тільки багатодітні жінки, а й особи, які напрацювали свій стаж на шкідливих та важких роботах.

Українці, які відпрацювали повний робочий день на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, матимуть право на виплати на досягнення 50 та 55-річного віку. Про це пояснили у Пенсійному фонді України.

Є дві умови, за яких оформлюється така пенсія, зокрема:

досягти певного пенсійного віку (для жінок, яким призначатиметься така пенсія пенсійний вік залежить від року народження);

мати відповідний стаж підземної роботи, роботи в особливо шкідливих, особливо важких умовах праці за списком № 1 або інших робіт зі шкідливими й важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників.

На пільгових умовах пенсію за списком №1 (підземні роботи, роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці) може вийти особа, яка була зайнята повний робочий день незалежно від місця останньої роботи:

чоловіки — від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

жінки — від 15 років 6 місяців до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Водночас на відпочинок в 50 та 55 років за списком №2 (на інших роботах зі шкідливими й важкими умовами праці), розраховують:

чоловіки — від 25 років 6 місяців до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

жінки — від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

"Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановами Кабінету Міністрів України", — резюмували у ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може збільшити свою пенсію на половину.