Дострокова пенсія в 50 чи 55 років: за яких умов це можливо

Така можливість є в одній категорії населення

В Україні для виходу на пенсію громадянину треба досягти 60, 63 або 65 років та мати певну норму стажу. Однак деякі з них можуть вийти на відпочинок в 50 чи 55 років.

Згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", в 50 років на пенсію можуть вийти жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку за умови набуття не менше 15 років страхового стажу.

Таку саму пенсію можуть призначати батьку в 55 років за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років за бажанням матері або у разі її відсутності.

Водночас період догляду матері за малюком, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку з 01.01.2004 року враховується до стажу роботи. Для цього потрібно надати свідоцтво про народження. Однак важливо, щоб мати під час догляду за дитиною не працювала й отримувала допомогу по догляду до досягнення трирічного віку дитиною.

А от з 01.01.2005 цей період зараховують на підставі даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Які документи потрібно зібрати

заява;

паспорт;

свідоцтво про шлюб заявника (у разі зміни прізвища);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудову книжку та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей (за наявності).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому можуть урізати пенсію в жовтні.