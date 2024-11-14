Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 50 и 55 лет: при каких обстоятельствах

В Пенсионном фонде объяснили, при каких условиях возможна досрочная пенсия

На досрочный выход на отдых рассчитывают не только многодетные женщины, но и лица, наработавшие стаж на вредных и тяжелых работах.

Украинцы, отработавшие полный рабочий день на подземных работах или работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, будут иметь право на выплаты на достижения 50 и 55-летнего возраста. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Есть два условия, при которых оформляется такая пенсия, в частности:

достичь определенного пенсионного возраста (для женщин, которым будет назначаться такая пенсия, пенсионный возраст зависит от года рождения);

иметь соответствующий стаж подземной работы, работы в особо вредных, особо трудных условиях труда по списку № 1 или других работ с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей.

На льготных условиях пенсию по списку №1 (подземные работы, работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда) может получиться лицо, занятое полным рабочим днем независимо от места последней работы:

мужчины — от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины – от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

В то же время, на отдых в 50 и 55 лет по списку №2 (на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда), рассчитывают:

мужчины — от 25 лет 6 месяцев до 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

женщины – от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

"Списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утверждены постановлениями Кабинета Министров Украины", — резюмировали в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может увеличить свою пенсию на половину.