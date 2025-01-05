Терасу з антикварними меблями пропагандистці зробили у телешоу

Рупори Кремля ретельно приховують свої хороми від уваги публіки та ЗМІ. Проте журналістам-розслідувачам вдається знайти хоча б хоч трохи інформації про нерухомість пропагандистів, які вони можуть навіть не вказувати в деклараціях. Так було з квартирою та особняком голови МЗС Росії Лавровим. Тепер розповімо про дачу Марії Захарової.

Офіційного спікера МЗС Росії простіше назвати "фейкометницею" через відверту брехню про війну в Україні та виправдання звірств російської армії проти мирних людей. Захарову висміювали за вульгарне весілля у США, а у 2018 році "прості росіяни" обурилися дорожнечею її збудованої дачі.

Марія Захарова взяла хабар дачею

Заміський будинок рупорки Кремля, а точніше її батьків, опинився в центрі уваги завдяки участі у відомій російській передачі "Дачна відповідь" на пропагандистському каналі "НТВ". Причиною обурення став розмах, із яким команда телешоу взялася за проєкт.

Будівельники кілька місяців займалися зведенням нової тераси. У результаті з’явився просторий павільйон з великими панорамними вікнами, що примикав до основного будинку.

У приміщенні встановили антикварні меблі та кахельну піч, а також оснастили його відеоспостереженням, підсвічуванням та системою "розумний дім", яка керує підігрівом підлоги, вікнами та освітленням.

Деякі глядачі побачили у будівництві корупцію. Виявляється, "НТВ" тісно співпрацює з російським МЗС і певною мірою залежить від нього. Таким чином, Захарова, як держслужбовця, буквально взяла хабар від каналу.

Нагадаємо, що скандальний спікер МЗС Росії перебуває у шлюбі з менеджером Андрієм Макаровим. Раніше "Телеграф" показував, як виглядає єдина дочка Марії Захарової.