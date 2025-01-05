Над Запоріжжям пролетів пасажирський літак? Зафіксовано загадковий російський борт (карта)

Подібні випадки трапляються не вперше

Над Україною вчергове помітили загадковий цивільний літак. Це сталося у четвер, 2 січня.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Близько 10:50 UTC (13:50 за Києвом) над Бердянськом було зафіксовано літак Boeing 737-8MC російської компанії "Побєда".

Літак з бортовим номером RA-73232 прямував рейсом PBD343 з Сочі до Уфи. Проте його маршрут пролягав через Україну, над якою небо закрите.

Літак "пролетів" неподалік від Запоріжжя. А вже о 14:10 за київським часом з'явився вже над територією РФ. Згодом він успішно приземлився в аеропорту Уфи.

Варто нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстежування авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, у листопаді цього року з'явилася інформація про те, що на заході країни українці могли бачити літак. За словами очевидців, борт був схожий на пасажирський. І це при тому, що польоти цивільної авіації над Україною досі не дозволені.