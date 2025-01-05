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Начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" ліквідовано в машині: дрон ударив у лобове скло (відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
ГУР ліквідувало начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Новина оновлена 05 січня 2025, 11:13
ГУР ліквідувало начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія". Фото Колаж "Телеграфу"

Розвідники отримали оперативну інформацію, яка містить деталі маршруту та графік пересування начальника штабу батальйону

Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону росіян "Шторм.Осетія" у Запорізькій області та його водія. Аеророзвідникам вдалося спланувати на них FPV-засідку.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України. Там зазначили, що операцію було здійснено 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак.

"Воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" (штурмовий підрозділ у складі 429 мотострілецького полку з Росії) та його водія", — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначено, що розвідники Департаменту активних дій ГУР МО отримали оперативну інформацію, яка містить деталі маршруту та графік пересування начальника штабу батальйону.

Ці дані допомогли аеророзвідникам спланувати FPV-засідку для начальника штабу батальйону росіян "Шторм.Осетія".

"Спочатку оператори дронів майстерно злякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому знаходився Мельников (Сергія Мельникова (позивний "Кама"), - Ред. ). Наляканий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі військові розвідники дроном-камікадзе у лобове", — зазначили у ГУР.

В результаті обидва були ліквідовані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2024 року українські спецслужби підірвали 40 вагонів-цистерн із паливом росіян у Запорізькій області.

Теги:
#Ліквідація #Запорізька область #Війна #Кама #ГУР