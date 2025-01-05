Начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" ліквідовано в машині: дрон ударив у лобове скло (відео)

Розвідники отримали оперативну інформацію, яка містить деталі маршруту та графік пересування начальника штабу батальйону

Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону росіян "Шторм.Осетія" у Запорізькій області та його водія. Аеророзвідникам вдалося спланувати на них FPV-засідку.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України. Там зазначили, що операцію було здійснено 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак.

"Воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" (штурмовий підрозділ у складі 429 мотострілецького полку з Росії) та його водія", — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначено, що розвідники Департаменту активних дій ГУР МО отримали оперативну інформацію, яка містить деталі маршруту та графік пересування начальника штабу батальйону.

Ці дані допомогли аеророзвідникам спланувати FPV-засідку для начальника штабу батальйону росіян "Шторм.Осетія".

"Спочатку оператори дронів майстерно злякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому знаходився Мельников (Сергія Мельникова (позивний "Кама"), - Ред. ). Наляканий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі військові розвідники дроном-камікадзе у лобове", — зазначили у ГУР.

В результаті обидва були ліквідовані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2024 року українські спецслужби підірвали 40 вагонів-цистерн із паливом росіян у Запорізькій області.