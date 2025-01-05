Знову ППО? В Росії розбився бойовий вертоліт Мі-28, з’явилися нові подробиці

Борт згорів у полі

У Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-28. Інцидент стався ще 1 січня, проте цю інформацію підтвердили лише 4 січня.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що близько 6 години вечора вертоліт впав у поле в Кам’янському районі. На борту були два члени екіпажу, які загинули.

Також повідомляється, що вертоліт після жорсткої посадки повністю згорів. Слідчий комітет РФ розпочав перевірку за фактом аварії. При цьому причина катастрофи не називається.

Своєю чергою військовий аналітик групи "Інформаційний опір" Олексій Копитько повідомив, що, за даними ІС, внаслідок інциденту загинули пілот Данила Кузнєцов та штурман Олександр Корольов.

"Формальна причина – технічна несправність під час спроби відбити атаку невідомих дронів. Фактична причина – черговий "успіх" російської ППО", – зазначив він.

Що відомо про гелікоптер Мі-28

Мі-28, відомий як "Нічний мисливець", це радянський та російський ударний вертоліт. Він призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танкам та іншій броньованій техніці, а також малошвидкісних повітряних цілей та живої сили противника.

Характеристики:

максимальна швидкість – 320 км/год;

при горизонтальному польоті – 300 км/год;

крейсерська — 270 км/год;

дальність польоту – 450 км.

Вертоліт має чотири бічні точки підвіски, на який може встановлюватися різнотипне ракетне і артилерійське озброєння. До його арсеналу входять блоки 80-мм некерованих авіаційних ракет С-8 і 122-мм С-13. Також вертоліт може застосовувати протитанкові керовані ракети "Штурм-В" та "Атака-В" у двох підвісних блоках по 8 штук у кожній.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Чорному морі знищили два вертольоти РФ за допомогою морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.