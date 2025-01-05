Сильні опіки та отруєння: психінтернат горів на Харківщині, багато постраждалих (фото)

Працівниками закладу та співробітниками ДСНС врятовано 128 осіб

У місті Південне Харківської області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. В результаті є постраждалі, які отримали опіки та отруєння чадним газом.

Інформацію про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Харківщини. Там зазначили, що пожежа сталася 4 січня о 21:44 у двоповерховому корпусі інтернату.

Було встановлено, що в будівлі горів матрац та речі в кімнаті на другому поверсі.

Під час пожежі постраждали шестеро людей. Один із них отримав 90% опіків тіла, і ще п’ять отруїлися чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.

Працівниками закладу та співробітниками ДСНС врятовано 128 осіб. О 22.10 пожежу локалізували, а о 22.30 ліквідували.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі у п’ятиповерховому будинку сталася пожежа. В результаті було зруйновано міжкімнатну перегородку та пошкоджено стіни одразу у двох квартирах, розташованих поруч. Відомо, що постраждала дитина. Вона була передана працівникам медичної допомоги.