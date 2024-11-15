Приближение зимних праздников может повлиять на курс доллара: чего ждать на следующей неделе

Банкир поделился прогнозом

За украинским валютным рынком следит Национальный банк Украины. Иногда на курс доллара влияют некоторые факторы, но банкир прогнозирует, что до конца следующей недели не ожидается серьезных колебаний.

Как сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии "УНИАН", на валютном рынке в течение 18-24 ноября отметятся две основные тенденции, а именно минимальное влияние инфляции на курс, стратегию которого введет Нацбанк, а также нивелирование активности населения к покупке валюты в канун праздников.

"Сейчас продолжается "высокий сезон" покупок (сезонные праздничные скидки). С одной стороны, в конце года активность граждан, которые намерены вложить средства в приобретение валюты, растет. Зато и растет количество сдающих валюту для необходимых покупок на праздники. Оба эти факторы будут сосуществовать до Новогодия, если, конечно, на рынок не повлияет целый ряд до сих пор неведомых обстоятельств, как-то, например, состояние энергосистемы, ситуация на фронте", — объяснил Лесовой.

Согласно его прогнозу, с 18 по 24 ноября курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 41,2-41,7 гривны, на наличном рынке — 41,2-41,8 гривны.

Курс доллара в Украине на 15 ноября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 15 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,64 (продажа). Наличный курс — 41,51 (покупка) и 41,58 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2446 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в Украине до конца текущей недели.