Долар подорожчає ще сильніше: яким буде курс цього тижня

Готівковий ринок намагатиметься тримати високі показники

Протягом поточного тижня на українському валютному ринку очікується невелике зростання курсу долара. Основна причина — низькі показники у четвер-п'ятницю, 7-8 листопада.

Однак ближче до кінця тижня буде посилення пропозиції американської валюти з боку бізнесу. Це відбудеться через наближення граничної дати сплати великих квартальних податків, як повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.

Хоча, як вона додає, готівковий ринок намагатиметься утримати ціну долара вище 41,50 гривень.

Тож упродовж 13-17 листопада 2024 року курс долара коливатиметься в межах 41,40–41,60 гривні.

Курс долара в Україні станом на 13 листопада

За даними порталу "Мінфін", у середу, 13 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,70 (купівля) та 41,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3763 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли курс долара може вирости до 42 гривень в Україні.