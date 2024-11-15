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ВПО можуть отримати компенсацію на комуналку: де саме і за яких обставин

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Гривня
Гривня. Фото Суспільне

Реєстрація закінчується 15 листопада

Певна категорія ВПО продовжують отримувати грошові допомоги від благодійного фонду "Посмішка ЮА". Наразі виплата надається з метою компенсації платежів з постачання теплової енергії у двох областях України.

Допомога надається в межах проєкту "Підготовка до зими 2024-2025". Про це повідомили представники благодійного фонду.

Хто може отримати грошову допомогу

На таке нарахування розраховують ВПО які проживають в Донецькій області (Білозерська та Добропільська громада) та Дніпропетровській області (Зеленодольська громада) і належать до однієї з категорій вразливості:

  • одинокі голови домогосподарств та/або жінки, які є головними доглядальницями у сім’ї;
  • особи з інвалідністю;
  • особи старшого віку (60+);
  • сім’ї з трьома і більше дітьми (до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються);
  • особі з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями (включаючи психічні розлади);
  • домогосподарства, у складі яких є людина, що втратила роботу з лютого 2022 року;
  • домогосподарства на обліку в територіальному центрі.

Аби зареєструватись на грошову виплату, заявнику потрібно заповнити форму за посиланням. Реєстрація триватиме до 17 листопада 17:00.

В анкеті потрібно вказати свої персональні дані — ПІБ, номер телефону, місце проживання та дані, які підтверджують особу та категорію вразливості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям можна оформити довідку ВПО онлайн та куди надходитимуть кошти.

Теги:
#Донецька область #Соціальні виплати #Дніпропетровська область #Виплати #Грошова допомога