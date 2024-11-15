ВПО можуть отримати компенсацію на комуналку: де саме і за яких обставин
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Реєстрація закінчується 15 листопада
Певна категорія ВПО продовжують отримувати грошові допомоги від благодійного фонду "Посмішка ЮА". Наразі виплата надається з метою компенсації платежів з постачання теплової енергії у двох областях України.
Допомога надається в межах проєкту "Підготовка до зими 2024-2025". Про це повідомили представники благодійного фонду.
Хто може отримати грошову допомогу
На таке нарахування розраховують ВПО які проживають в Донецькій області (Білозерська та Добропільська громада) та Дніпропетровській області (Зеленодольська громада) і належать до однієї з категорій вразливості:
- одинокі голови домогосподарств та/або жінки, які є головними доглядальницями у сім’ї;
- особи з інвалідністю;
- особи старшого віку (60+);
- сім’ї з трьома і більше дітьми (до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються);
- особі з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями (включаючи психічні розлади);
- домогосподарства, у складі яких є людина, що втратила роботу з лютого 2022 року;
- домогосподарства на обліку в територіальному центрі.
Аби зареєструватись на грошову виплату, заявнику потрібно заповнити форму за посиланням. Реєстрація триватиме до 17 листопада 17:00.
В анкеті потрібно вказати свої персональні дані — ПІБ, номер телефону, місце проживання та дані, які підтверджують особу та категорію вразливості.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям можна оформити довідку ВПО онлайн та куди надходитимуть кошти.