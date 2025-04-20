Гороскоп на 21 квітня: Тельцям треба забути про скромність, Терезам — відпустити минуле

Комусь доведеться боротися за місце під сонцем

Багатьох знаків Зодіаку лякають зміни у житті. "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 21 квітня, і розповідає, як провести цей понеділок спокійно та з упевненістю навіть за непередбачених ситуацій.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий вплив Всесвіту підтримає багатьох — особливо у справах, які потребують завершення. Ранок підійде для доведення до кінця старих проєктів, а вечір краще присвятити легкому спілкуванню, прогулянкам та теплим спогадам.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Доведеться постояти за своє. Конкуренти можуть активізуватися та спробувати перехопити ініціативу. У ділових питаннях не соромтеся завтра заявити про себе — скромність зараз не найкращий союзник.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Це відмінний день для усамітнення. У спокійній обстановці легше зосередитися, працювати продуктивно і по-справжньому відпочити. Намагайтеся дистанціюватися від негативу в соцмережах і внесіть у повсякденність щось нове та приємне.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не видавайте мрії за реальність – краще зберігайте об’єктивність та залишайтеся вірними собі. Успіх прийде до тих, хто не тільки прагне змін, але й готовий діяти заради їх втілення.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Може здатися, що успіх вже зовсім поруч, але не все так однозначно. Можливі проблеми. Проявіть обережність, особливо у нових справах: замість досягнення своєї мети вам може випасти завдання вирішувати чужі помилки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День підходить для юридичних справ, зокрема звернення до суду. Однак не варто завтра давати гроші у борг. Також краще не довіряти чуткам і самим дотримуватися правди у спілкуванні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Це чудовий день для старту нових проєктів, але насамперед важливо ґрунтовно закінчити розпочате раніше. Не варто боятися труднощів — удача на боці цілеспрямованих, відповідальних і тих, хто готовий відпустити минуле.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День може вимагати змін. Зверніть увагу на те, що раніше не вдалося. Якщо в минулому ви зіткнулися з невдачею, пам’ятайте — багато чого змінилося: ви стали досвідченішими, сміливішими, до того ж зараз нічні світила благоволять новим починанням.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це слушний час для розширення кругозору. Якщо рідні звернуться по підтримку — не відмовляйте. Ініціативи дадуть плоди — головне, зберігати впевненість у собі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День принесе приємні сюрпризи: свіжий погляд на справи, вихід зі складних ситуацій, несподівані знахідки та навіть маленькі подарунки від долі. Однак починати щось нове поки що не варто — краще просто намітити плани.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Всесвіт завтра благоволить розкриття талантів, посилення інтуїції та пробудження прихованих ресурсів. Відмінний день для творчої діяльності, нестандартних рішень та важливих кроків. Фінансові потоки відкриті, а отже є шанс поповнити гаманець.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Важливо дотримуватися балансу і не перестаратися з напором і агресією — чи то в роботі, чи в фінансах, чи у стосунках. Ініціативність хороша, але лише в розумних межах.