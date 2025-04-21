Відмова від Криму та НАТО. У Трампа тиснуть на Київ, - WSJ

США очікують на відповідь Києва

США, які "втомилися від війни", чинять тиск на Україну, щоб вона погодилася на пропозиції президента США Дональда Трампа для припинення війни. Йдеться про два суперечливих моменти.

Пропозиції Вашингтона включають потенційне визнання США анексії Криму Росією та обіцянку, що Україна не вступить до НАТО. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на західних чиновників.

За словами співрозмовників видання, ці ідеї містяться в конфіденційному документі, представленому високопосадовцями адміністрації Трампа своїм українським колегам під час зустрічі у Парижі 17 квітня. Також ці пропозиції представили європейським чиновникам.

Зараз США чекають на відповідь Києва. Очікується, що він надасть її вже на зустрічі у Лондоні, яка має відбутися цього тижня. Якщо Україні, Америці та Європі вдасться досягти спільної позиції, пропозиції можуть передати Москві.

Як повідомляв "Телеграф", на Великдень, 20 квітня, Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито вже цього тижня можуть укласти мирну угоду. На чому ґрунтується його прогноз, президент США не пояснив.