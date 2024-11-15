ВПО могут получить компенсацию на коммуналку: где именно и при каких обстоятельствах

Регистрация истекает 15 ноября

Определенная категория ВПЛ (ВПО в укр.) продолжают получать денежные пособия от благотворительного фонда "Улыбка ЮА". Выплата предоставляется с целью компенсации платежей по поставке тепловой энергии в двух областях Украины.

Помощь оказывается в рамках проекта "Подготовка к зиме 2024-2025". Об этом сообщили представители благотворительного фонда.

Кто может получить денежную помощь

На такое начисление рассчитывают ВПЛ проживающие в Донецкой области (Белозерская и Добропольская община) и Днепропетровской области (Зеленодольская община) и относятся к одной из категорий уязвимости:

одинокие главы домохозяйств и/или женщины, которые являются главными сиделками в семье;

лица с инвалидностью;

лица старшего возраста (60+);

семьи с тремя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет, если они учатся);

лице с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (включая психические расстройства);

домохозяйства, в составе которых есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года;

домохозяйства на учете в территориальном центре.

Чтобы зарегистрироваться на денежную выплату, заявителю необходимо заполнить форму по ссылке. Регистрация продлится до 17 ноября 17:00.

В анкете нужно указать свои персональные данные – ФИО, номер телефона, место жительства и данные, подтверждающие личность и категорию уязвимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам можно оформить справку ВПЛ онлайн и куда будут поступать средства.