ВПО могут получить компенсацию на коммуналку: где именно и при каких обстоятельствах
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Регистрация истекает 15 ноября
Определенная категория ВПЛ (ВПО в укр.) продолжают получать денежные пособия от благотворительного фонда "Улыбка ЮА". Выплата предоставляется с целью компенсации платежей по поставке тепловой энергии в двух областях Украины.
Помощь оказывается в рамках проекта "Подготовка к зиме 2024-2025". Об этом сообщили представители благотворительного фонда.
Кто может получить денежную помощь
На такое начисление рассчитывают ВПЛ проживающие в Донецкой области (Белозерская и Добропольская община) и Днепропетровской области (Зеленодольская община) и относятся к одной из категорий уязвимости:
- одинокие главы домохозяйств и/или женщины, которые являются главными сиделками в семье;
- лица с инвалидностью;
- лица старшего возраста (60+);
- семьи с тремя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет, если они учатся);
- лице с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (включая психические расстройства);
- домохозяйства, в составе которых есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года;
- домохозяйства на учете в территориальном центре.
Чтобы зарегистрироваться на денежную выплату, заявителю необходимо заполнить форму по ссылке. Регистрация продлится до 17 ноября 17:00.
В анкете нужно указать свои персональные данные – ФИО, номер телефона, место жительства и данные, подтверждающие личность и категорию уязвимости.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам можно оформить справку ВПЛ онлайн и куда будут поступать средства.