ООН розширила програму грошової допомоги: хто тепер її отримає

Її можна отримати на банківську картку або через Укрпошту

В Україні діє програма додаткової грошової для мешканців прифронтових територій від World Food Programme (Всесвітня продовольча програма ООН). Вона розширила перелік осіб, які тепер матимуть право на цю виплату.

Розмір такого нарахування складає різницю між певною сумою та розміром соціальної допомоги від держави, яку отримує особа. Про це повідомили на урядовому порталі.

У 2024 році грошову допомогу від ООН можуть отримати ті, хто раніше вже мав право на неї та тепер особи без пенсії, дорослі і діти з інвалідністю, які відповідають цим критеріям:

мешкають на територіях активних або можливих бойових дій;

отримують соціальну допомогу менше ніж 3250 грн на місяць;

не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги.

Сума виплати складає різницю між 3250 гривень та сумою допомоги від держави, яка вже нараховується українцю. А кошти будуть перераховані на банківський рахунок або через Укрпошту.

Для реєстрації на цю виплату особі не потрібно нікуди звертатись, адже списки формуються на підставі вже наявної інформації в державних реєстрах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу на оренду житла.