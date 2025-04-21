Родинний чат із військовими таємницями: чому Трамп звільнив міністра оборони

Трамп не пробачив міністру оборони витік секретної інформації у групових чатах

Президент США Дональд Трамп розпорядився звільнити міністра оборони Піта Гегсета після скандалу з передачею секретної інформації про військову операцію через групові чати в месенджері Signal.

За даними The New York Times, Гегсет був причетний до двох групових чатів, де обговорювалися деталі авіаударів по позиціях єменських хуситів у березні цього року. Про це пише Sky News.

Особливе занепокоєння викликає другий груповий чат під назвою "Defence | Team Huddle", створений на приватному телефоні Гегсета. До цієї групи входило близько десяти осіб, включаючи його дружину Дженніфер (колишню продюсерку Fox News), брата та особистого адвоката. За інформацією Reuters, у чаті обговорювався точний розклад авіаударів.

Про перший витік стало відомо, коли радник з національної безпеки Майк Уолтц випадково додав журналіста The Atlantic до чату в Signal, де містилася засекречена інформація. Тоді кілька колишніх і нинішніх посадовців заявили, що розголошення оперативних даних перед військовою операцією могло поставити під загрозу життя пілотів.

Білий дім спершу намагався захищати Гегсета. Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі стверджувала: "Незалежно від того, скільки разів старі ЗМІ намагаються воскресити ту саму історію, вони не можуть змінити той факт, що ніякої секретної інформації не було передано".

Проте тиск з боку демократів посилювався. Лідер сенатської меншості Чак Шумер написав у соціальній мережі X: "Ми продовжуємо дізнаватися, як Піт Гегсет піддавав життя людей ризику. Але Трамп все ще занадто слабкий, щоб звільнити його. Піт Гегсет повинен бути звільнений".

Варто зазначити, що дружина Гегсета, за наявною інформацією, брала участь у секретних зустрічах з іноземними військовими колегами, а його брат отримав посаду в Пентагоні як зв'язковий і старший радник Департаменту внутрішньої безпеки.

Раніше "Телеграф" також писав, що нещодавно з Пентагону у рамках внутрішнього розслідування витоку інформації було звільнено чотирьох високопосадовців.