Когда украинцы получат первую "тысячу Зеленского": правительство одобрило порядок проведения программы

На что можно потратить эти средства

Кабмин одобрил порядок реализации проекта о выплате 1000 гривен всем украинцам в рамках программы "Зимова єПідтримка".

По инициативе президента Владимира Зеленского выплаты начнутся с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Эти средства можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и ж/д билеты, оплату коммунальных услуг и т.д.

Кроме того, эта помощь рассчитана и для детей, поэтому родитель может заказать выплату для своего ребенка.

Премьер-министр добавил, что правительство ставит перед собой три основных цели, принимая решение о предоставлении такой выплаты:

материально поддержать граждан;

поддержать украинских поставщиков услуг и производителей;

продемонстрировать единство общества, поскольку один из вариантов использования средств – благотворительность в пользу Сил обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как переселенцам оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и куда будет поступать денежная помощь. Есть подробная инструкция, как подать заявление и где должен появиться документ.