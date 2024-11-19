Сім'я загиблого військового може отримати допомогу: яка сума та де вона виплачується

Потрібно зібрати список документів та відправити їх поштою

Сім'ї загиблих військових можуть отримати грошову допомогу. Її виплачуватиме Бахмутська громада для своїх мешканців.

Сума грошової допомоги складає 5 тисяч гривень і вона надаватиметься кожному члену родини. Про це повідомляє Бахмутська міськрада.

Хто розраховує на виплату

На неї мають право мешканці Бахмутської громади, у тому числі й ті, що евакуювалися до інших регіонів України, які отримали статус та посвідчення члена сім’ї загиблого.

Виплата в 5 тисяч гривень виплачується один раз кожному члену родини. Водночас одразу всю суму може отримати уповноважений представник, але за умови надання письмової згоди від інших повнолітніх членів родини.

Як її отримати

Для отримання матеріальної допомоги необхідно поштовим відправленням подати заяву до Управління соцзахисту і додати наступні документи (копії):

документи, що посвідчує особу громадянина України (сторінки з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та місце реєстрації);

реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для людей, які через релігійні переконання не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків — копії сторінки паспорта з відповідною відміткою;

довідки про взяття на облік ВПО;

посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого. Для неповнолітніх дітей – відповідної довідки про право на пільги;

документів, що підтверджують родинні відносини із загиблим захисником чи захисницею: свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження, рішення суду про встановлення факту родинних відносин та інші документи, що визначені законом;

документів, що підтверджують встановлення опіки над малолітніми дітьми або недієздатними особами;

свідоцтва про смерть загиблого захисника чи захисниці;

довідки про реквізити розрахункового рахунку за стандартом IBAIN.

Кожна копія цих документів має бути завірена особистим підписом заявника — написати "Копія вірна" або "Згідно з оригіналом", поставити дату, підпис, прізвище та ініціали заявника.

Куди подати документи

Подати документи можна до 1 грудня 2024 року. Їх потрібно надіслати поштою за адресою: місто Дніпро, відділення Нової Пошти №29. Отримувач — Лисяченко Оксана Миколаївна, +380 (95) 350 4113.

Якщо виникнуть запитання, відповідь на них можна отримати за телефоном — +380997134250.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як сім'ї отримати допомогу на поховання військового та яка її сума.