Семья погибшего военного может получить помощь: какая сумма и где она выплачивается

Следует собрать список документов и отправить их по почте

Семьи погибших военных могут получить денежную помощь. Ее выплачивает Бахмутская община для своих жителей.

Сумма денежной помощи составляет 5 тысяч гривен, и она будет предоставляться каждому члену семьи. Об этом сообщает Бахмутский горсовет.

Кто рассчитывает на выплату

На нее имеют право жители Бахмутской общины, в том числе и эвакуированные в другие регионы Украины, получившие статус и удостоверение члена семьи погибшего.

Выплата в 5 тысяч гривен выплачивается один раз каждому члену семьи. В то же время, сразу всю сумму может получить уполномоченный представитель, но при условии предоставления письменного согласия от других совершеннолетних членов семьи.

Как ее получить

Для получения материальной помощи необходимо почтовой отправкой подать заявление в Управление соцзащиты и добавить следующие документы (копии):

документы, удостоверяющие личность гражданина Украины (страницы с данными о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и месте регистрации);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика Для людей, которые по религиозным убеждениям не имеют регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика — копии страницы паспорта с соответствующей отметкой;

справки о взятии на учет ВПЛ;

удостоверение, подтверждающее статус члена семьи погибшего. Для несовершеннолетних детей – соответствующая справка о праве на льготы;

документы, подтверждающих родственные отношения с погибшим защитником или защитницей: свидетельство о браке, свидетельство о рождении, решение суда об установлении факта родственных отношений и другие документы, определенные законом;

документы, подтверждающие установление опеки над малолетними детьми или недееспособными лицами;

свидетельства смерти погибшего защитника или защитницы;

справки о реквизитах расчетного счета по стандарту IBAIN.

Каждая копия этих документов должна быть заверена личной подписью заявителя — написать "Копия верна" или "Согласно оригиналу", поставить дату, подпись, фамилию и инициалы заявителя.

Куда подать документы

Подать документы можно до 1 декабря 2024 года. Их нужно отправить по почте по адресу: город Днепр, отделение Новой Почты №29. Получатель — Лисяченко Оксана Николаевна, +380 (95) 350 4113.

Если возникнут вопросы, ответ на них можно получить по телефону +380997134250.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как семье получить помощь на погребение военного и какова ее сумма.