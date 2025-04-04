Вчитель накинувся на учня в ліцеї під Вінницею: як відреагувала влада і поліція (відео)

Поліція відкрила кримінальну справу

На Вінниччині викладач історії принижував та дав ляпаса учню під час уроку. Інцидент нібито трапився у Вінницько-Хуторському ліцеї у селі Вінницькі Хутори.

Про це пишуть місцеві пабліки, публікуючи відповідне відео. Зазначається, що викладача вже відсторонили.

"Ще раз су*а ти мені ляпнеш тут, я тобі їба**ник розфігачу", — кричить викладач на відео.

Як повідомляє "Труха Вінниця", за словами директорки Департаменту освіти Вінницької міської ради Яценко Оксани Василівни, викладача, який образив учня, вже відсторонили від роботи. Поліція проводить розслідування за фактом конфлікту у Вінницько-Хуторському ліцеї.

Вінницько-Хуторський ліцей на карті

Відомо, що інцидент сталась 1 квітня. Агресивну та непедагогічну поведінки викладача викликало те, що учень 10 класу тривалий час не реагував на його зауваження. Після кількох хвилин суперечки, викладач вилаяв хлопця і дав йому ляпаса.

Поліція вже розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.

Як пишуть користувачі, учень нібито навмисно спровокував вчителя у Вінницько-Хуторському ліцеї.

"Цей хлопець завжди був бикуватим і зневажливо відносився до вчителів і однокласників. Про викладача отримав лише позитивні відгуки. Нещодавно хлопець побив іншого учня. А у соцмережах вихваляється тим, як катається на БМВ. Нагадаю: він навчається у 10 класі", — пише "Труха Вінниця".

Водночас у коментарях думка користувачів розділилась: хтось підтримав викладача, наголосивши, що учень його не раз провокував, а хтось засудив таку поведінку педагога. Проте більшість людей впевнені, хоча викладача ймовірніше вивів учень, він не мав права принижувати та давати ляпас юнаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині стався скандал з "побиттям" хлопчика у ліцеї.