Батьку Святослава Вакарчука встановили незвичний памʼятник: як він виглядає і що відомо

На могилі науковця встановили тематичний пам'ятник

Сьогодні, 4 квітня, минають п'яті роковини, як помер видатний фізик і колишній міністр освіти та науки України Іван Вакарчук. Він є батьком лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Тривалий час на могилі науковця стояв портрет на кількох палках, але тепер там з'явився символічний пам'ятник.

На своїй сторінці у фейсбуці Святослав Вакарчук повідомив, що до п'ятих роковин на могилі батька встановили пам'ятник. Він має вигляд листка паперу із зображенням букви Псі. Це символ, який часто використовують у теоретичній фізиці. Також, за словами артиста, цей знак символізує духовну силу, яка була в його батька. Автором пам'ятника на Личаківському цвинтарі став скульптор Володимир Одрехівський.

"Листок паперу, на якому зображена буква Псі, — мабуть, найбільш уживаний символ у теоретичній фізиці, є також символом духовної сили і характеризує тата таким, як він був. Глибоким, але простим. Гармонійним, але неосяжним", — написав Святослав.

На могилі Івана Вакарчука встановили пам'ятник

Вакарчук зазначив, що часто бачив символ Псі у дитинстві, коли спостерігав за роботою батька. Пам'ятник стоїть на світло-сірій надгробній плиті, на якій написані особисті дані фізика-теоретика.

А от дерев'яне кріплення з портретом Вакарчука, яке стояло на могилі протягом 5 років, вирішили залишити. Водночас знайомі, рідні, друзі та колеги науковця принесли на могилу чимало живих квітів і свічок.

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