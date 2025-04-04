У Путіна ще один облом "СВО": ситуація в Криму стає критичною

Півострів страждає від браку води

Крим продовжує потерпати від нестачі води, хоча одним із завдань російської "СВО" було розв'язання цієї проблеми. Водосховища півострова за березень втратили ще понад три мільйони кубометрів води.

У порівнянні з минулим роком ситуація ще більше погіршилася. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними кримського Управління з гідрометеорології, зараз у водосховищах півострова залишилося 112 мільйонів кубометрів води. Це на 3,2 мільйона кубометрів менше, ніж місяць тому.

Ще гірше виглядає порівняння з минулим роком – нинішні запаси на 92,11 мільйони кубометрів менші, ніж на початок квітня 2024 року.

Фахівці пояснюють падіння рівня води аномально теплою та сухою погодою. Березень на півострові видався посушливим, а опади розподілялися нерівномірно.

У басейнах річок південного берега Криму випало лише 8-23% від місячної норми опадів. На півночі півострова ситуація не краща – в басейнах річок Альма, Кача, Бельбек, Чорна, Салгір та Біюк-Карасу опади склали лише 7-35% від норми. У Кримських горах, звідки зазвичай приходить вода, також було мало опадів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вимоги Путіна до України не змінилися. Кремль все ще вимагає Крим та чотири регіони.