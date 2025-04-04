В Україні з’явився унікальний лот: продають колекційний кортик часів СРСР (фото)

Ціна за рідкісний лот договірна

На продаж виставили колекційний кортик часів Радянського Союзу. Це рідкісний та автентичний предмет, який стане чудовим доповненням до будь-якої колекції холодної зброї або історичних артефактів.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу.

Кортик добре зберігся, має характерні для радянського періоду елементи оздоблення, а також збережену рукоять та піхви. Лезо в хорошому стані, без значних дефектів, підходить як для експозиції, так і для збереження в особистій колекції.

Вартість такого раритету — 3 500 грн, але ціна договірна. Якщо ви справжній цінитель історії та антикваріату, тоді власник готовий до обговорення пропозицій.

Продаж виключно через доставку, що пропонує сайт, задля безпеки та зручності. Якщо потрібні додаткові фото чи інформація щодо стану кортика продавець може надати детальні знімки.

Що таке кортик

Це холодна зброя з прямим тонким клинком, зазвичай ромбоподібної форми. Його краї не заточені, а носиться кортик на поясі.

Ця зброя з’явилася ще в 16-му столітті, спочатку використовувалася під час абордажних боїв на кораблях. У дореволюційній Росії кортики носили офіцери та посадовці, пов’язані з флотом.

Сьогодні кортик є частиною військової форми у флотах, арміях та поліції різних країн. У Військово-Морському Флоті його носять адмірали, генерали, офіцери та мічмани. Використовується переважно як парадна зброя під час урочистих подій і на парадах.

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